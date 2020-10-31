UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики из гранатомета стреляли вблизи Зайцево

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 31 октября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Нарушение перемирия зафиксировали вблизи Зайцево.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Российско-оккупационные войска били по украинским военнослужащим из ручного противотанкового гранатомета. О пострадавших со стороны Объединенных сил не сообщают.

"Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинами. Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

После этого Украина созвала срочное заседание ТКГ, на котором стороны договорились вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

Кроме того, в Офисе президента Украине заявили о продолжении перемирия на Донбассе, несмотря на провокации со стороны пророссийских боевиков с целью его срыва.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС