У Зеленского заявили, что "тишина" на Донбассе продолжается, несмотря на провокации

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" заявил, что режим прекращения огня на Донбассе продолжается, несмотря на провокации со стороны боевиков. Он добавил, что перемирие длится уже почти 100 дней.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

По словам Ермака, пророссийские боевики пытаются сорвать перемирие, о котором договорились в Трехсторонней контактной группе.

"Ситуацией на месте ныне занимается начальник Генерального штаба, а Украина инициировала сегодня срочное заседание рабочей группы по безопасности Трехсторонней контактной группы", - рассказал он послам G7.

Кроме того, Ермак рассказал о продолжении диалога на уровне советников "нормандской четверки" в рамках подготовки в ближайшее время встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, сегодня ночью ситуация на Донбассе обострилась. В результате ночных обстрелов со стороны пророссийских боевиков смертельные ранения получили двое украинских военных.

После этого украинская сторона инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы. Заседание началось в 17:00.