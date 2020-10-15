ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики стреляли около Водяного, Новомихайловки и Авдеевки

Новина українською → Донбасс, Четверг 15 октября 2020 08:04
На Донбассе боевики стреляли около Водяного, Новомихайловки и Авдеевки Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка боевики вели огонь из стрелкового оружия. А неподалеку от Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

С начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим тишины.

В районе Авдеевки боевики вели провокационные обстрелы из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки и Новотошковского - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные оружие в ответ не применяли.

Напомним, 13 октября на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие. Украинские военные зафиксировали пролеты двух беспилотников противника через линию разграничения.

СММ ОБСЕ зафиксировала 51 единицу вооружения на 4 полигонах российских оккупационных войск на оккупированной территории Луганской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
Степанов о покупке российской вакцины: нет предмета для дискуссий
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Степанов о покупке российской вакцины: нет предмета для дискуссий
DAILY
Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом