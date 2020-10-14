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На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь

Новина українською → Донбасс, Среда 14 октября 2020 07:48
На Донбассе боевики четыре раза открывали огонь Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 13 октября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Кроме того, зафиксировано пролеты двух беспилотников противника с пересечениями линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Как сообщили в штабе ООС, боевики применили ручной противотанковый гранатомет вблизи Зайцево, а неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово стреляли из автоматического станкового гранатомета.

Также огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружены пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения.

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, по данным штаба ООС, на протяжении прошлых суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня в период с 21 сентября по 4 октября.

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