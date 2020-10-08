На Донбассе боевики один раз открывали огонь
На Донбассе 7 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное боевики применили стрелковое оружие.
"На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.
За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки.
С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, 6 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Ранее сообщалось, что Россия поставляет на Донбасс вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ. Чтобы скрыть перемещение сил и средств, россияне используют грунтовые дороги в обход официальных пунктов пропуска на украинской границе.