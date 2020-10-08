ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе боевики один раз открывали огонь

Новина українською → Донбасс, Четверг 08 октября 2020 07:58
На Донбассе боевики один раз открывали огонь Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 7 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное боевики применили стрелковое оружие.

"На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

За прошедшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожары вблизи населенных пунктов Майорск, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенного и Катериновки.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 6 октября боевики дважды нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет на Донбасс вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ. Чтобы скрыть перемещение сил и средств, россияне используют грунтовые дороги в обход официальных пунктов пропуска на украинской границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
На Донбассе боевики один раз открывали огонь
Надежда Собенкоредактор ленты новостей На Донбассе боевики один раз открывали огонь
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов