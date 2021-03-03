Боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции ООС

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем.

При этом вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из станковых противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска стреляли по украинским позициям неподалеку Каменки из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.