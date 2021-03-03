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Боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции ООС

Автор: РБК-Украина

В среду, 3 марта, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем.

При этом вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты совершили несколько неприцельных выстрелов из станковых противотанковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска стреляли по украинским позициям неподалеку Каменки из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 2 марта, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. При этом военные зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

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Новости Украины ООСДонбасс
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