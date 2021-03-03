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Бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції ООС

Автор: РБК-Україна

У середу, 3 березня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем.

При цьому поблизу Водяного, що у Донецька, окупанти здійснили кілька неприцільних пострілів зі станкових протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська стріляли по українських позиціях неподалік Кам'янки зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"За всіма фактами зафіксованих порушень українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 2 березня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

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Новини України ООСДонбас
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