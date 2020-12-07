Боевики на Донбассе обстреляли позиции возле Водяного

В понедельник, 7 декабря, на Донбассе пророссийские боевики дважды нарушали перемирие. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное боевики осуществили неприцельный обстрел украинских позиций. Огонь открывался из автоматического станкового гранатомета.

На вооруженные провокации со стороны оккупантов украинские военные огонь в ответ не открывали.

Кроме того, боевики укрепляют позиции во временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 6 декабря, на Донбассе не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается самое продолжительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.