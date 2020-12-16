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ОБСЕ зафиксировала 20 нарушений перемирия вблизи Попасной

Новина українською → Среда 16 декабря 2020 05:21
ОБСЕ зафиксировала 20 нарушений перемирия вблизи Попасной Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальна мониторинговая миссия СММ зафиксировала 21 нарушение перемирия на Донбассе. В Донецкой области обстрелов не было.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Кроме того, в Луганской области Миссия зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), 20 из которых произошли в районе к юговостоку от Попасной.

За предыдущие сутки в этой области было зафиксировано 1 такое нарушение, а именно взрыв неопределенного происхождения в этом же районе.

Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июня зафиксировали уже 3 683 нарушения режима прекращения огня.

Ранее ОБСЕ зафиксировала значительное уменьшение количества нарушений на Донбассе.

Также сообщалось, что украинская разведка зафиксировала, что пророссийские боевики оборудуют свои позиции во время перемирия на Донбассе.

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