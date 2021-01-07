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Беспорядки в США: полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия

Новина українською → Вашингтон, Четверг 07 января 2021 00:14
Беспорядки в США: полиция оттеснила протестующих со ступеней Капитолия Фото: протесты в США (twitter.com.igorbobic)
Автор: Анастасия Рокитна

Полиция США оттеснила протестующих со ступеней Капитолия. Также зал Сената очищен от сторонников президента Дональда Трампа, демонстрантов выводят из Капитолия.

Об этом сообщает NBC.

На распространенных кадрах видно, как полицейские вежливо просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям.

Отметим, в Вашингтоне происходят беспорядки. Демонстранты ворвались в здание Конгресса США. Между ними и правоохранителями начались столкновения, есть пострадавшие с обеих сторон.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение, в котором просит демонстрантов покинуть Капитолий.

Также сообщалось, что президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

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