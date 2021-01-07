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Заворушення у США: поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 07 січня 2021 00:14
Заворушення у США: поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію Фото: протести в США (twitter.com.igorbobic)
Автор: Анастасия Рокитна

Поліція США відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію. Також зал Сенату очищений від прихильників президента Дональда Трампа, демонстрантів виводять з Капітолію.

Про це повідомляє NBC.

На поширених кадрах видно, як поліцейські ввічливо просять протестуючих спуститися зі сходів вниз. Прихильники чинного президента Дональда Трампа підкоряються їхнім вимогам.

Зазначимо, в Вашингтоні стались заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США. Між ними та правоохоронцями почалися зіткнення, є постраждалі з обох сторін.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.

Також повідомлялося, що президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.

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