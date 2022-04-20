Зеленський впевнений у запровадженні Євросоюзом нафтового ембарго

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив про впевненість у запровадженні нафтового ембарго проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду" .

Глава держави закликав ЄС запровадити повне ембарго на російські енергоносії. Зеленський поділився очікуваннями про включення обмеження на імпорт нафти вже в новий пакет санкцій.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити ембарго. Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", – пояснив президент.

Натомість очільник Євроради натякнув на небезпідставність сподівань Зеленського. За словами Мішеля, ЄС прагне "максимізувати тиск на Кремль".