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Зеленський впевнений у запровадженні Євросоюзом нафтового ембарго

Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заявив про впевненість у запровадженні нафтового ембарго проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Європейську правду".

Глава держави закликав ЄС запровадити повне ембарго на російські енергоносії. Зеленський поділився очікуваннями про включення обмеження на імпорт нафти вже в новий пакет санкцій.

"Мені здається, що країни ЄС готові запровадити ембарго. Нам вдалося запровадити вугільне ембарго, але за наполяганням Німеччини відклали на чотири місяці. І я думаю, що під тиском усіх інших держав ЄС ембарго буде запроваджене", – пояснив президент.

Натомість очільник Євроради натякнув на небезпідставність сподівань Зеленського. За словами Мішеля, ЄС прагне "максимізувати тиск на Кремль".

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