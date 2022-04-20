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Зеленский уверен во введении Евросоюзом нефтяного эмбарго

Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о уверенности во введении нефтяного эмбарго против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава государства призвал ЕС ввести полное эмбарго на российские энергоносители. Зеленский поделился ожиданиями о включении ограничения на импорт нефти уже в новый пакет санкций.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго. Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", – пояснил президент.

В то же время глава Евросовета намекнул на небезосновательность надежд Зеленского. По словам Мишеля, ЕС стремится "максимизировать давление на Кремль".

К слову, в Бундестаге допустили поставки Украине тяжелого вооружения из Германии.

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