Зеленський про ситуацію в Маріуполі: Ситуація залишається максимально жорсткою

Зеленський схвильований станом справ у заблокованому Маріуполі. Смертельна загроза нависла і над захисниками, і над мирними мешканцями міста.

"Ситуація у Маріуполі залишається без будь-яких змін максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори та врятувати людей, які опинилися в руках окупантів", – заявив президент.

За його словами, загарбники намагаються мобілізувати місцевих мешканців до окупаційних військ. Натомість про долю примусово вивезених до РФ щонайменше десяти тисяч маріупольців нічого невідомо.