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Зеленский о ситуации в Мариуполе: Ситуация остается максимально жесткой

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам остановился на ситуации с Мариуполем, часть которого продолжает защищать украинские воины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

Зеленский взволнован состоянием дел в заблокированном Мариуполе. Смертельная угроза нависла и над защитниками, и над мирными жителями города.

"Ситуация в Мариуполе остается без каких-либо изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти людей, оказавшихся в руках оккупантов", – заявил президент.

По его словам, захватчики пытаются мобилизовать местных жителей в оккупационные войска. В свою очередь о судьбе принудительно вывезенных в РФ по меньшей мере десяти тысяч мариупольцев ничего неизвестно.

К слову, президент Зеленский отреагировал на молчание РФ по поводу предложения обмена Медведчука.

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