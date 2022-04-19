Зеленский о ситуации в Мариуполе: Ситуация остается максимально жесткой

Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам остановился на ситуации с Мариуполем, часть которого продолжает защищать украинские воины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.
Зеленский взволнован состоянием дел в заблокированном Мариуполе. Смертельная угроза нависла и над защитниками, и над мирными жителями города.
"Ситуация в Мариуполе остается без каких-либо изменений максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти людей, оказавшихся в руках оккупантов", – заявил президент.
По его словам, захватчики пытаются мобилизовать местных жителей в оккупационные войска. В свою очередь о судьбе принудительно вывезенных в РФ по меньшей мере десяти тысяч мариупольцев ничего неизвестно.
К слову, президент Зеленский отреагировал на молчание РФ по поводу предложения обмена Медведчука.
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