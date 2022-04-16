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"Наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують партнери": Зеленський про дефіцит бюджету

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Дефіцит українського бюджету, за словами Володимира Зеленського, наразі становить сім мільярдів євро щомісяця.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з українськими журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери", – сказав президент, додавши, що Україна все ж зможе вийти із цієї ситуації.

За словами Зеленського, українці повертатимуться до роботи і економічна ситуація покращуватиметься.

Також президент згадав, що на самому початку війни головним завданням влади було забезпечення міст і сіл продуктами, ліками та всім необхідним за будь-яку ціну (зокрема, на випадок, якщо вони опиняться в окупації), тому "податкова та митниця фактично не працювали".

Як розповів глава держави, наразі опрацьовуються кілька програм допомоги від МВФ, також є гранти та інша міжнародна допомога.

"Я попереджав: якщо якісь гроші виділяються на наших людей, вони мають заходити до нашої країни. А вже наша країна має ці гроші переказувати тим, хто перебуває в Україні або є біженцями. Це справедливо. А збирати "під нас" гроші в світі, потім ці гроші сюди навіть не заходять. А йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогою – це неправильно", – додав Зеленський.

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