UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"В конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают партнеры": Зеленский о дефиците бюджета

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

Дефицит украинского бюджета, по словам Владимира Зеленского, сейчас составляет семь миллиардов евро ежемесячно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это зарплаты, пенсии, соцподдержка. У нас дефицит семь миллиардов евро. Сложная ситуация. Эти суммы знают все: США, Евросоюз, Британия. И, кстати, в конце месяца сможем увидеть, как нас поддерживают те или иные партнеры", – сказал президент, добавив, что Украина все-таки сможет выйти из этой ситуации.

По словам Зеленского, украинцы будут возвращаться к работе и экономическая ситуация будет улучшаться.

Также президент вспомнил, что в самом начале войны главной задачей власти было обеспечение городов и сел продуктами, лекарствами и всем необходимым любой ценой (в том числе, на случай, если они окажутся в оккупации), потому "налоговая и таможня фактически не работали".

Как рассказал глава государства, сейчас прорабатываются несколько программ помощи от МВФ, также есть гранты и другая международная помощь.

"Я предупреждал: если какие-то деньги выделяются на наших людей, они должны заходить в нашу страну. А уже наша страна должна эти деньги переводить тем, кто находится в Украине или являются беженцами. Это справедливо. А собирать "под нас" деньги в мире, потом эти деньги сюда даже не заходят. а идут на те государства, которые обеспечивают наших граждан помощью – это неправильно", – добавил Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДефицит бюджетаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины