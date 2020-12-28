Жорсткого Brexit не буде. У чому суть нової угоди Великої Британії і ЄС
24 грудня Велика Британія і Євросоюз погодили угоду про торгівлю та співробітництво в межах Brexit, в ній чітко прописані умови взаємовідносин після 1 січня 2021 року.
Про досягнення домовленостей оголосили прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Велика Британія формально вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року, але всі нормативи Брюсселя продовжують поширюватися на території Сполученого Королівства до 31 грудня.
В цей день закінчується перехідний період, протягом якого Лондон продовжував слідувати правилам ЄС і користуватися тими ж привілеями, що і всі члени союзу.
Якщо б угоду так і не вдалося укласти, ЄС та Велика Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів до торгівлі на умовах Всесвітньої торгової організації (СОТ), тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими економічними втратами для Лондона і Брюсселя.
Нова угода вважається компромісною. Брюссель розраховує, що домовленість про нульові тарифи і нульові квоти на торгівлю товарами стане запорукою збереження робочих місць на континенті. У свою чергу, прихильники Brexit задоволені виходом з митного союзу і скасуванням юрисдикції Європейського суду.
1246-сторінкову торговельну угоду було опубліковано 26 грудня, вона буде застосовуватися на постійній основі після ратифікації усіма сторонами.
Розбираємо ключові позиції домовленості сторін.
Економіка
- Сторони зберігають безмитну торгівлю товарами (але послуги не будуть обкладатися митами);
- Велика Британія залишає єдину митну зону з Євросоюзом, на кордонах буде працювати митний контроль;
- Фінансові інститути Британії не зможуть більше працювати в країнах ЄС на привілейованих умовах;
- Доступ британських компаній у сфері послуг на європейський ринок буде обмежено;
- Отримані в Британії професійні кваліфікації не будуть автоматично визнаватися Євросоюзом;
- Лондон отримає контроль над політикою в сфері підтримки власних підприємств;
- Британія і ЄС домовилися не допускати зниження стандартів у галузі прав працівників та заходів щодо захисту навколишнього середовища. Однак, стежити за виконанням цих зобов'язань будуть не загальні регулятори, а суверенні структури кожної із сторін.
Питання міграції та обмеження пересування
- Відтепер громадяни країн ЄС і Великої Британії будуть зобов'язані отримувати візи для навчання, роботи, ведення бізнесу;
- Проте, для короткострокових поїздок (до 90 днів) британцям і європейцям візи для взаємних поїздок не знадобляться.
Питання рибальства
- Сторони домовилися поступово скорочувати квоти країн Євросоюзу на вилов риби в британських водах. Очікується, що частка європейських рибалок в загальному вилові знизиться до 25%;
- надалі квоти будуть визначатися сторонами щорічно.
Механізм вирішення спорів
- Договір передбачає, що для вирішення спорів будуть залучені спеціальна група експертів і незалежний арбітраж;
- У разі невиконання однією із сторін зобов'язань інша сторона може розраховувати на компенсацію або ввести відповідні заходи у "пропорційному масштабі";
- Юрисдикція Європейського суду в Люксембурзі більше не буде поширюватися на Велику Британію для вирішення економічних спорів;
Також Британія та ЄС погодили положення про співпрацю у сферах енергетики, боротьби із зміною клімату і в галузі наукових досліджень.
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Питання Північної Ірландії
Північна Ірландія буде жити в двох режимах: на продаж в регіон будуть безмитно надходити товари як з ЄС (у тому числі, з Ірландії), так і з Великої Британії;
У зворотному напрямку буде також діяти безмитний режим. Але він буде діяти тільки в самому регіоні, а все, що йде далі, буде обкладатися митами на митному кордоні.
Вільне пересування людей і товарів на острові Ірландія було умовою закінчення збройного конфлікту в Північній Ірландії в 1998 році.
Питання оборони і зовнішньої політики
Велика Британія відмовилася обговорювати взаємодію з ЄС з питань зовнішньої політики і оборони.
- Взаємодія Британії та ЄС у галузі безпеки буде здійснюватися в рамках існуючих інститутів НАТО;
- У питанні економічних санкцій проти Росії та інших країн Лондон отримає повну незалежність.
Додамо, що входження Великої Британії у 1973 році до складу Європейського економічного співтовариства - ЄЕС (прообраз Євросоюзу) додало цієї організації геополітичної ваги завдяки британській ядерній зброї і розвиненим збройним силам острова. Вихід Лондона з ЄС послабить існуючі оборонні структури союзу.
Серед внутрішньополітичних ризиків для Лондона варто відзначити появу додаткового козиря в руках шотландських націоналістів, які будуть наполягати на проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. Вихід Шотландії зі складу Великої Британії вдарить не тільки по економічному потенціалу Лондона, але і істотно підірве його оборонні можливості, враховуючи дислокацію субмарин з ядерною зброєю у шотландських берегів.
Що далі?
Нові домовленості повинні бути ратифіковані парламентом Сполученого Королівства, Європарламентом і всіма державами ЄС.
Очікується, що парламент Великої Британії ратифікує угоду на екстреному засіданні 30 грудня. Про підтримку домовленостей з ЄС вже заявила британська опозиція.
Договір набуде чинності після його попереднього схвалення державами – членами ЄС, підсумкова ратифікація документа в Європарламенті відбудеться пізніше.
Таким чином, мова йде про тимчасове застосування угоди з 1 січня. На постійній основі угода набуде чинності навесні 2021 року після проходження всіх формальних процедур в Європарламенті.