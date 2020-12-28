Жорсткого Brexit не буде. У чому суть нової угоди Великої Британії і ЄС

24 грудня Велика Британія і Євросоюз погодили угоду про торгівлю та співробітництво в межах Brexit, в ній чітко прописані умови взаємовідносин після 1 січня 2021 року.

Про досягнення домовленостей оголосили прем'єр-міністр Борис Джонсон і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Велика Британія формально вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня 2020 року, але всі нормативи Брюсселя продовжують поширюватися на території Сполученого Королівства до 31 грудня.

В цей день закінчується перехідний період, протягом якого Лондон продовжував слідувати правилам ЄС і користуватися тими ж привілеями, що і всі члени союзу.

Якщо б угоду так і не вдалося укласти, ЄС та Велика Британія повинні були б з 1 січня перейти від абсолютно вільного переміщення товарів до торгівлі на умовах Всесвітньої торгової організації (СОТ), тобто з митами і квотами. Це загрожувало великими економічними втратами для Лондона і Брюсселя.

Нова угода вважається компромісною. Брюссель розраховує, що домовленість про нульові тарифи і нульові квоти на торгівлю товарами стане запорукою збереження робочих місць на континенті. У свою чергу, прихильники Brexit задоволені виходом з митного союзу і скасуванням юрисдикції Європейського суду.

1246-сторінкову торговельну угоду було опубліковано 26 грудня, вона буде застосовуватися на постійній основі після ратифікації усіма сторонами.

Розбираємо ключові позиції домовленості сторін.

Економіка

Сторони зберігають безмитну торгівлю товарами (але послуги не будуть обкладатися митами);

Велика Британія залишає єдину митну зону з Євросоюзом, на кордонах буде працювати митний контроль;

Фінансові інститути Британії не зможуть більше працювати в країнах ЄС на привілейованих умовах;

Доступ британських компаній у сфері послуг на європейський ринок буде обмежено;

Отримані в Британії професійні кваліфікації не будуть автоматично визнаватися Євросоюзом;

Лондон отримає контроль над політикою в сфері підтримки власних підприємств;

Британія і ЄС домовилися не допускати зниження стандартів у галузі прав працівників та заходів щодо захисту навколишнього середовища. Однак, стежити за виконанням цих зобов'язань будуть не загальні регулятори, а суверенні структури кожної із сторін.

Питання міграції та обмеження пересування

Відтепер громадяни країн ЄС і Великої Британії будуть зобов'язані отримувати візи для навчання, роботи, ведення бізнесу;

Проте, для короткострокових поїздок (до 90 днів) британцям і європейцям візи для взаємних поїздок не знадобляться.

Питання рибальства

Сторони домовилися поступово скорочувати квоти країн Євросоюзу на вилов риби в британських водах. Очікується, що частка європейських рибалок в загальному вилові знизиться до 25%;

надалі квоти будуть визначатися сторонами щорічно.

Механізм вирішення спорів

Договір передбачає, що для вирішення спорів будуть залучені спеціальна група експертів і незалежний арбітраж;

У разі невиконання однією із сторін зобов'язань інша сторона може розраховувати на компенсацію або ввести відповідні заходи у "пропорційному масштабі";

Юрисдикція Європейського суду в Люксембурзі більше не буде поширюватися на Велику Британію для вирішення економічних спорів;

Також Британія та ЄС погодили положення про співпрацю у сферах енергетики, боротьби із зміною клімату і в галузі наукових досліджень.

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Питання Північної Ірландії

Північна Ірландія буде жити в двох режимах: на продаж в регіон будуть безмитно надходити товари як з ЄС (у тому числі, з Ірландії), так і з Великої Британії;

У зворотному напрямку буде також діяти безмитний режим. Але він буде діяти тільки в самому регіоні, а все, що йде далі, буде обкладатися митами на митному кордоні.

Вільне пересування людей і товарів на острові Ірландія було умовою закінчення збройного конфлікту в Північній Ірландії в 1998 році.

Питання оборони і зовнішньої політики

Велика Британія відмовилася обговорювати взаємодію з ЄС з питань зовнішньої політики і оборони.

Взаємодія Британії та ЄС у галузі безпеки буде здійснюватися в рамках існуючих інститутів НАТО;

У питанні економічних санкцій проти Росії та інших країн Лондон отримає повну незалежність.

Додамо, що входження Великої Британії у 1973 році до складу Європейського економічного співтовариства - ЄЕС (прообраз Євросоюзу) додало цієї організації геополітичної ваги завдяки британській ядерній зброї і розвиненим збройним силам острова. Вихід Лондона з ЄС послабить існуючі оборонні структури союзу.

Серед внутрішньополітичних ризиків для Лондона варто відзначити появу додаткового козиря в руках шотландських націоналістів, які будуть наполягати на проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. Вихід Шотландії зі складу Великої Британії вдарить не тільки по економічному потенціалу Лондона, але і істотно підірве його оборонні можливості, враховуючи дислокацію субмарин з ядерною зброєю у шотландських берегів.

Що далі?

Нові домовленості повинні бути ратифіковані парламентом Сполученого Королівства, Європарламентом і всіма державами ЄС.

Очікується, що парламент Великої Британії ратифікує угоду на екстреному засіданні 30 грудня. Про підтримку домовленостей з ЄС вже заявила британська опозиція.

Договір набуде чинності після його попереднього схвалення державами – членами ЄС, підсумкова ратифікація документа в Європарламенті відбудеться пізніше.

Таким чином, мова йде про тимчасове застосування угоди з 1 січня. На постійній основі угода набуде чинності навесні 2021 року після проходження всіх формальних процедур в Європарламенті.