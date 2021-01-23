Жорсткі сутички і затримання підлітків: що відбувається в Москві і Санкт-Петербурзі

Мітинги в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального проходять сьогодні в багатьох містах. Найбільш численні - в Москві і Санкт-Петербурзі. Акції протесту супроводжуються жорсткими зіткненнями силовиків з учасниками мітингів. Кількість затриманих по всій РФ перевищила 1300 осіб.

Детальніше про події в матеріалі РБК-Україна.

Мітинги в Москві

Оновлено 17:47. За інформацією очевидців, колона мітингувальників рухається до СІЗО "Матроська тиша". Нагадаємо, що там знаходиться Навальний.

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы! pic.twitter.com/cmEvR1mFks — Ola Chesare (@olachesare) January 23, 2021

Оновлено 16:50. У Москві тривають жорсткі сутички мітингувальників з силовиками.

Протестувальники закидають правоохоронців сніжками.

Найчисленніший мітинг сьогодні проходить у Москві. Там, за оцінками Reuters, на акції вийшли близько 40 тисяч осіб.

Спочатку мітинг був запланований на 14:00. Однак люди почали збиратися в районі Пушкінської площі на кілька годин раніше. Після цього почалися затримання. Спочатку повідомлялося про те, що силовики затримують тих протестувальників, які стоять з плакатами. Пізніше затримання стали масовими.

Кореспонденти «Медіазони» передають, що на Пушкінській площі силовики почали тіснити людей; відбуваються жорсткі затримання — протестувальників валять на землю і б'ють.



Одного з затриманих — підлітка 14 років — потягли в автозак, коли він давав інтерв'ю.



Відео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Був затриманий, у тому числі дитина.

Дуже жорстке затримання дитини в Москві.



Відео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВС-Інфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Крім того, правоохоронці затримали Юлію Навальную.

Вдень у столиці почалися жорсткі сутички мітингувальників з силовиками. У мережі з'явились відео, на яких видно як Омонівці розганяють людей кийками. В результаті з'явилися постраждалі.

Правоохоронці намагалися зачистити Пушкінську площу і відтіснити учасників акцій протесту.

Протести в Санкт-Петербурзі

Оновлено 17:24. Акції протесту і затримання в Петербурзі тривають.

В Петербурге силовики избили велосипедиста. pic.twitter.com/FuL9ys0ezm — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 23, 2021

На мітинг у Санкт-Петербурзі сьогодні вийшли понад 10 тисяч людей. Учасники акції протесту йшли по Невському проспекту. Дорогу їм на різних ділянках кілька разів намагалися перекрити снігоприбиральної технікою, проте люди її обійшли.

Санкт-Петербург. Масовий мітинг і ходу. Є затримані. pic.twitter.com/7YL0ZhDYKp — Протести у світі (@worldprotest_tg) January 23, 2021

Акція в підтримку Навального в Санкт-Петербурзі. Фото: Протестний Петербург pic.twitter.com/QriNzprJfG — Протести у світі (@worldprotest_tg) January 23, 2021

Пізніше протестуючі зібралися на Марсовому полі. Там сталося кілька сутичок з силовиками.

У 16:20 Штаб Навального опублікував повідомлення про те, що акція в Санкт-Петербурзі закінчена. Однак незважаючи на це, мітинги тривають.