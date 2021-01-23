Жесткие столкновения и задержания подростков: что происходит в Москве и Санкт-Петербурге

Митинги в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят сегодня во многих городах. Самые многочисленные - в Москве и Санкт-Петербурге. Акции протеста сопровождаются жесткими столкновениями силовиков с участниками митингов. Количество задержанных по всей РФ превысило 1300 человек.

Подробнее о происходящем - в материале РБК-Украина.

Митинги в Москве

Обновлено 17:47. По информации очевидцев, колона митингующих движется к СИЗО "Матросская тишина". Напомним, что там находится Навальный.

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы! pic.twitter.com/cmEvR1mFks — Ola Chesare (@olachesare) January 23, 2021

Обновлено 16:50. В Москве продолжаются жесткие столкновения митингующих с силовиками.

Протестующие закидывают правоохранителей снежками.

Самый многочисленный митинг сегодня проходит в Москве. Там, по оценкам Reuters, на акции вышли около 40 тысяч человек.

Изначально митинг был запланирован на 14:00. Однако люди начали собираться в районе Пушкинской площади на несколько часов раньше. После этого начались задержания. Сначала сообщалось о том, что силовики задерживают тех протестующих, которые стоят с плакатами. Позже задержания стали массовыми.

Корреспонденты «Медиазоны» передают, что на Пушкинской площади силовики начали теснить людей; происходят жесткие задержания — протестующих валят на землю и бьют.



Одного из задержанных — подростка лет 14 — утащили в автозак, когда он давал интервью.



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

Был задержан, в том числе, ребенок.

Очень жесткое задержание ребенка в Москве.



Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Кроме того, правоохранители задержали Юлию Навальную.

Днем в столице начались жесткие стычки митингующих с силовиками. В сети появились видео, на которых видно как ОМОНовцы разгоняют людей дубинками. В результате появились пострадавшие.

Правоохранители пытались зачистить Пушкинскую площадь и оттеснить участников акций протеста.

Протесты в Санкт-Петербурге

Обновлено 17:57. ОМОНовцы применяют силу к мирным участникам акции протеста.

Сотрудник ОМОНа ударил женщину ногой в Петербурге. pic.twitter.com/nqwM3ZOdZI — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 23, 2021

Обновлено 17:24. Акции протеста и задержания в Петербурге продолжаются.

В Петербурге силовики избили велосипедиста. pic.twitter.com/FuL9ys0ezm — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 23, 2021

На митинг в Санкт-Петербурге сегодня вышли более 10 тысяч людей. Участники акции протеста шли по Невскому проспекту. Дорогу им на разных участках несколько раз пытались перекрыть снегоуборочной техникой, однако люди ее обошли.

Санкт-Петербург. Массовый митинг и шествие. Есть задержанные. pic.twitter.com/7YL0ZhDYKp — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 23, 2021

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фото: Протестный Петербург pic.twitter.com/QriNzprJfG — Протесты в мире (@worldprotest_tg) January 23, 2021

Позже протестующие собрались на Марсовом поле. Там произошло несколько стычек с силовиками.

В 16:20 Штаб Навального опубликовал сообщение о том, что акция в Санкт-Петербурге окончена. Однако несмотря на это, митинги продолжаются.