До Землі наближається астероїд: NASA пояснило, чи є загроза для планети

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) попередило про астероїд, який наближається до Землі. Він пролетить повз планету 31 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Star.
Діаметр космічного каменя становить від 100 до 230 метрів. Швидкість руху - 48 500 кілометрів за годину. Він максимально наблизиться до Землі 31 липня.
Проте відстань від нього до нашої планети дорівнюватиме 6,87 мільйона кілометрів.
У NASA зазначили, що астероїд не становить загрози для нашої планети.
Нагадаємо, Комітет ООН попередив про велику кількість небезпечних для Землі астероїдів.
Раніше у небі над Норвегією пронісся величезний метеорит в ніч на 25 липня. Його уламки могли впасти в лісі неподалік від Осло, але виявити їх поки не вдалося.