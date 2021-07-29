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До Землі наближається астероїд: NASA пояснило, чи є загроза для планети

Автор: Анастасія Рокитна

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) попередило про астероїд, який наближається до Землі. Він пролетить повз планету 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Star.

Діаметр космічного каменя становить від 100 до 230 метрів. Швидкість руху - 48 500 кілометрів за годину. Він максимально наблизиться до Землі 31 липня.

Проте відстань від нього до нашої планети дорівнюватиме 6,87 мільйона кілометрів.

У NASA зазначили, що астероїд не становить загрози для нашої планети.

Нагадаємо, Комітет ООН попередив про велику кількість небезпечних для Землі астероїдів.

Раніше у небі над Норвегією пронісся величезний метеорит в ніч на 25 липня. Його уламки могли впасти в лісі неподалік від Осло, але виявити їх поки не вдалося.

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астероидземля