UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

К Земле приближается астероид: NASA объяснило, есть ли угроза для планеты

Автор: Анастасия Рокитна

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который приближается к Земле. Он пролетит мимо планеты 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Star.

Диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него к нашей планете будет равно 6,87 миллионов километров.

В NASA отметили, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

Напомним, Комитет ООН предупредил о большом количестве опасных для Земли астероидов.

Ранее в небе над Норвегией пронесся огромный метеорит в ночь на 25 июля. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.

Читайте РБК-Украина в Google News
астероидземля