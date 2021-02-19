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Завтра буде два суди над Навальним

Новость на русском → Москва, П'ятниця 19 лютого 2021 13:46
Завтра буде два суди над Навальним Фото: Олексій Навальний (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Російський опозиціонер Олексій Навальний буде особисто присутнім на засіданнях Бабушкінського суду Москви за своїми кримінальними справами. Вони відбудуться 20 лютого.

Про це повідомляє російське агенство ТАСС.

Мова йде про виїзне засідання Мосміськсуду, який розглядає скаргу на заміну умовного терміну, і про виїзне засідання суду, який розглядає справу про наклеп на ветерана.

"Запланована доставка Навального на обидва засідання", - сказали в прес-службі суду.

Обидва засідання пройдуть у Бабушкінському суді Москви 20 лютого - по скарзі на заміну терміну ув'язнення почнеться в 11:00, на 14:00 заплановане слухання у справі про наклеп.

Раніше Симоновський суд Москви задовольнив вимогу ФСВП і замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Політик відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального.

Раніше представник Держдепартаменту США Тижнів Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального, а також готовий чинити тиск на країни, що загрожують загальнолюдських цінностей".

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії з-за ситуації з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

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