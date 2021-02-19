Завтра буде два суди над Навальним

Російський опозиціонер Олексій Навальний буде особисто присутнім на засіданнях Бабушкінського суду Москви за своїми кримінальними справами. Вони відбудуться 20 лютого.

Мова йде про виїзне засідання Мосміськсуду, який розглядає скаргу на заміну умовного терміну, і про виїзне засідання суду, який розглядає справу про наклеп на ветерана.

"Запланована доставка Навального на обидва засідання", - сказали в прес-службі суду.

Обидва засідання пройдуть у Бабушкінському суді Москви 20 лютого - по скарзі на заміну терміну ув'язнення почнеться в 11:00, на 14:00 заплановане слухання у справі про наклеп.

Раніше Симоновський суд Москви задовольнив вимогу ФСВП і замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Політик відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.