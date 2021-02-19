Завтра будет два суда над Навальным
Российский оппозиционер Алексей Навальный будет лично присутствовать на заседаниях Бабушкинского суда Москвы по своим уголовным делам. Они состоятся 20 февраля.
Об этом сообщает российское агенство ТАСС.
Речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на замену условного срока, и о выездном заседании суда, который рассматривает дело о клевете на ветерана.
"Запланирована доставка Навального на оба заседания", - сказали в пресс-службе суда.
Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля - по жалобе на замену срока заключения начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.
Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Политик в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.
Напомним, Европейский суд по правам человека требует от Российской Федерации немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий по делу Навального, а также готов оказывать давление на "страны, угрожающие общечеловеческим ценностям".
Также сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против России из-за ситуации с Навальным в марте этого года. Над санкциями начали работать еще на прошлой неделе.