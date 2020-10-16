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Західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального, - Guardian

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 16 жовтня 2020 16:19
Західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального, - Guardian Фото: Олексій Навальний (facebook.com navalny)
Автор: Дмитро Левицький

До отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може бути причетна Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). До такого висновку дійшли спецслужби Британії, Німеччини та Франції.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на джерела у спецслужбах.

Висновок спецслужб підкріплює нещодавнє рішення Євросоюзу та Британії щодо введення санкцій проти голови ФСБ Олексія Бортнікова. Однак, джерела у спецслужбах наголошують, що перевірити це твердження надто складно.

Як пише видання, очевидний натяк на причетність ФСБ до отруєння Навального зробила Європейська комісія у своїй нещодавній заяві.

Враховуючи, що Навальний постійно перебував під наглядом ФСБ і те, що він був отруєний "Новічком", доступ до якого мають лише спецслужби, Єврокомісія дійшла висновку, що відповідальність за отруєння опозиціонера лежить на ФСБ.

Нагадаємо, вчора Європейський союз оголосив про введення санкцій проти Росії за отруєння опозиціонера Навального. До європейського санкційного списку потрапили шість осіб.

Крім того, у Німеччині пояснили, що росіяни, які потрапили під санкції ЄС, вважаються відповідальними за отруєння Навального.

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