ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального

Новость на русском → Брюссель, Четвер 15 жовтня 2020 12:28
ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального Фото: санкції (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість людей.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і ще чотири високопоставлених російських чиновника включені в "чорний список" Євросоюзу.

У санкційний список також включений Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.

"Сьогодні Рада ввела обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального", - йдеться в заяві.

Введені ЄС обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування будь-яких фінансових активів в європейських банках.

Нагадаємо, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.

У Росії заявили, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Евросоюз Російська Федерація Навальный Санкції
NEWS
У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
Владислав Красінськийзаступник головного редактора У Зеленського назвали п'ять можливих питань всеукраїнського опитування
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ