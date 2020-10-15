ЄС ввів санкції проти Росії через отруєння Навального
Європейський Союз запровадив санкції проти Російської Федерації через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість людей.
Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.
Директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко і ще чотири високопоставлених російських чиновника включені в "чорний список" Євросоюзу.
У санкційний список також включений Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій.
"Сьогодні Рада ввела обмежувальні заходи проти шести осіб і однієї компанії, причетних до замаху на Олексія Навального", - йдеться в заяві.
Введені ЄС обмеження передбачають заборону на в'їзд на територію Євросоюзу і заморожування будь-яких фінансових активів в європейських банках.
Нагадаємо, ще одна країна приєднається до санкцій ЄС проти Росії у справі Навального.
У Росії заявили, що Москва готова дзеркально відповісти на європейські санкції.