Западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального, - Guardian

К отравлению российского оппозиционера Алексея Навального может быть причастна Федеральная служба безопасности России (ФСБ). К такому выводу пришли спецслужбы Великобритании, Германии и Франции.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах.

Вывод спецслужб подкрепляет недавнее решение Евросоюза и Великобритании о введении санкций против главы ФСБ Алексея Бортникова. Однако, источники в спецслужбах подчеркивают, что проверить это утверждение слишком сложно.

Как пишет издание, очевидный намек на причастность ФСБ к отравлению Навального сделала Европейская комиссия в своем недавнем заявлении.

Учитывая, что Навальный постоянно находился под наблюдением ФСБ и то, что он был отравлен "Новичком", доступ к которому имеют только спецслужбы, Еврокомиссия пришла к выводу, что ответственность за отравление оппозиционера лежит на ФСБ.

Напомним, вчера Европейский союз объявил о введении санкций против России за отравление оппозиционера Навального. В европейский санкционный список попали шесть человек.

Кроме того, в Германии объяснили, что россияне, которые попали под санкции ЕС, считаются ответственными за отравление Навального.