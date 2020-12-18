Зловмисника, що захопив заручників поблизу Парижа, знайдено мертвим

Чоловік, який взяв у заручники свою дружину в передмісті Парижа, знайдений мертвим разом з дружиною. Пара перебувала в процесі розлучення.

Про це повідомляє BFM TV.

За даними телеканалу, дружина подавала скарги на чоловіка, звинувачуючи його в домашньому насильстві.

Унаслідок інциденту були поранені двоє співробітників поліції, вони були госпіталізовані. Тепер їхньому життю ніщо не загрожує, зазначено у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що комуні Домон в департаменті Валь-д'Уаз чоловік захопив заручників. На місці інциденту працює поліція. Правоохоронці вели переговори зі зловмисником.

Крім того, прокуратура вже заявила про порушення справи, але за якою статтею не уточнюється.

Нагадаємо, минулого тижня в Маріуполі чоловік захопив заручників в приміщенні банку. Зловмисник погрожував підірвати будівлю.

Також РБК-Україна писало про захоплення заручників у банку в Тбілісі. Зловмисник кілька годин тримав у заручниках 9 осіб.