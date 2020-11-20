ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тбілісі затримали нападника на банк

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 20 листопада 2020 18:19
У Тбілісі затримали нападника на банк Фото: поліція Грузії (twitter.com Georgia)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція Грузії затримала чоловіка, яких захопив заручників у Тбілісі. Правоохоронці звільнили всіх заручників.

Про це повідомляє грузинське видання newsgeorgia.

Заручники були звільнені поетапно в ході переговорів з нападником. Після цього поліція затримала й самого зловмисника.

На місці події продовжують працювати правоохоронці, а також чергують бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Тбілісі невідомий чоловік захопив приміщення фінансової установи на проспекті Церетелі. Зловмисник взяв у заручники дев'ятьох осіб, які перебували у приміщенні.

Пізніше в соцмережах поширили відеозаписи з нападником. Зловмисник, який захопив заручників у Тбілісі, висунув ряд вимог. Зокрема, він вимагав заборонити азартні ігри.

Також РБК-Україна писало, що поліція почала звільняти заручників. Переговорнику вдалося вивести з захопленої будівлі двох чоловіків та жінку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Грузія банки захват заложников Тбилиси
NEWS
Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Шмигаль обговорив з МВФ виконання Україною "маяків" програми Stand-by
DAILY
Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Сім років потому. Що змінилося в розслідуванні справ Майдану