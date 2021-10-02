Як виглядає Меркурій зблизька. Місія BepiColombo показала перші знімки

Зазначено, що фото, які були зроблені під час наближення пристрої до поверхні Меркурія, передані на Землю європейським космічним апаратом BepiColombo.

Так, спочатку було зафіксовано північну півкулю планети на відстані 2420 кілометрів, а після чого місія зробила кадри на висоті приблизно 200 кілометрів від Меркурія.

Крім того, на фото можна побачити великі кратери на поверхні планети, якими дуже густо вкритий Меркурій.

У космічному агенстві анонсували, що протягом суботи знімки з висоти 200 км будуть у широкому доступі в достатній кількості.



Фото: астронавти показали як виглядає Меркурій зблизька (esa.int)