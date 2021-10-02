Как выглядит Меркурий вблизи. Миссия BepiColombo показала первые снимки

Отмечено, что фото, которые были сделаны во время приближения устройства к поверхности Меркурия, переданы на Землю Европейским космическим аппаратом BepiColombo.

Так, сначала было зафиксировано северное полушарие планеты на расстоянии 2420 километров, а после чего миссия сделала кадры на высоте примерно 200 километров от Меркурия.

Кроме того, на фото можно увидеть крупные кратеры на поверхности планеты, которыми очень густо покрыт Меркурий.

В космическом агентстве анонсировали, что в течение субботы снимки с высоты 200 км будут в широком доступе в достаточном количестве.



Фото: астронавты показали как выглядит Меркурий вблизи (esa.int)