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Как выглядит Меркурий вблизи. Миссия BepiColombo показала первые снимки

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня первые фотографии поверхности планеты Меркурий были переданы на Землю. Снимки были сделаны на расстоянии 200 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского космического агентства ESA.

Отмечено, что фото, которые были сделаны во время приближения устройства к поверхности Меркурия, переданы на Землю Европейским космическим аппаратом BepiColombo.

Так, сначала было зафиксировано северное полушарие планеты на расстоянии 2420 километров, а после чего миссия сделала кадры на высоте примерно 200 километров от Меркурия.

Кроме того, на фото можно увидеть крупные кратеры на поверхности планеты, которыми очень густо покрыт Меркурий.

В космическом агентстве анонсировали, что в течение субботы снимки с высоты 200 км будут в широком доступе в достаточном количестве.

Фото: астронавты показали как выглядит Меркурий вблизи (esa.int)

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