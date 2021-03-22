Вперше в історії: громадянина Північної Кореї видали США

Вперше в історії громадянина Північної Кореї екстрадували в Сполучені Штати. 55-річного Муна Чол Мана звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США в рамках схеми з постачання предметів розкоші в КНДР.
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Згідно з документами, в
Уряд США заявляє, що Мун пов'язаний з північнокорейської розвідувальною службою, Генеральним розвідувальним бюро, і брав участь у відмиванні понад 1,5 мільйона доларів протягом кількох років з використанням мережі підставних компаній і фіктивних банківських рахунків.
Міністерство юстиції повідомляє, що Мун був затриманий в чужій країні, проте не уточнюється, у якій саме, з моменту його арешту місцевою владою 14 травня 2019 року. Сьогодні він вперше з'явився у федеральний суд округу Колумбія.
Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила, що розірве дипломатичні відносини з Малайзією, оскільки суд дозволив екстрадицію північнокорейця з Малайзії в США.
Крім того, в Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що майже місяць не можуть зв'язатися з Північною Кореєю дипломатичними лініями.