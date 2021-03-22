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Впервые в истории: гражданина Северной Кореи выдали США

Автор: Лера Полищук

Впервые в истории гражданина Северной Кореи экстрадировали в Соединенные Штаты. 55-летнего Муна Чол Мана обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

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Согласно документам, в

Правительство США заявляет, что Мун связан с северокорейской разведывательной службой, Генеральным разведывательным бюро, и участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов в течение нескольких лет с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.

Министерство юстиции сообщает, что Мун был задержан в чужой стране, однако не уточняется, в какой именно, с момента его ареста местными властями 14 мая 2019 года. Сегодня он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия.

Напомним, ранее Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией, поскольку суд разрешил экстрадицию северокорейца из Малайзии в США.

Кроме того, в Администрации президента США Джо Байдена заявили, что почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиэкстрадицияСеверная Корея
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