Впервые в истории: гражданина Северной Кореи выдали США

Впервые в истории гражданина Северной Кореи экстрадировали в Соединенные Штаты. 55-летнего Муна Чол Мана обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР.
"
Согласно документам, в
Правительство США заявляет, что Мун связан с северокорейской разведывательной службой, Генеральным разведывательным бюро, и участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов в течение нескольких лет с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.
Министерство юстиции сообщает, что Мун был задержан в чужой стране, однако не уточняется, в какой именно, с момента его ареста местными властями 14 мая 2019 года. Сегодня он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия.
Напомним, ранее Северная Корея заявила, что разорвет дипломатические отношения с Малайзией, поскольку суд разрешил экстрадицию северокорейца из Малайзии в США.
Кроме того, в Администрации президента США Джо Байдена заявили, что почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по дипломатическим линиям.