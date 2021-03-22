Впервые в истории: гражданина Северной Кореи выдали США

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Согласно документам, в

Правительство США заявляет, что Мун связан с северокорейской разведывательной службой, Генеральным разведывательным бюро, и участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов в течение нескольких лет с использованием сети подставных компаний и фиктивных банковских счетов.

Министерство юстиции сообщает, что Мун был задержан в чужой стране, однако не уточняется, в какой именно, с момента его ареста местными властями 14 мая 2019 года. Сегодня он впервые явился в федеральный суд округа Колумбия.