Біля Будинку уряду в Мінську чоловік скоїв самопідпал

Біля Будинку уряду в центрі Мінська чоловік скоїв самопідпал. Він отримав опіки понад 50% тіла.
Про це пише TUT.BY.
У мережі з'явилося відео події. Полум'я з палаючої людини збили охоронці за допомогою вогнегасників, на місце події приїхала швидка допомога, яка відвезла потерпілого.
Місце події на цей час оточили.
Видання зазначає, що допомога рятувальників на площі Незалежності не знадобилася, проте потерпілого доставили в лікарню.
Пізніше про стан потерпілого розповіли в Міністерстві охорони здоров'я. Він перебуває без свідомості.
Зазначено, що при первинному огляді співробітники швидкої діагностували у нього опіки понад 50% відсотків тіла. Його відвезли в Республіканський опіковий центр.
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