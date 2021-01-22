Возле Дома правительства в Минске мужчина совершил самоподжог

Возле Дома правительства в центре Минска мужчина совершил самоподжог. Он получил ожоги более 50% тела.
Об этом пишет TUT.BY.
В сети появилось видео происшествия. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.
Место происшествия на данный момент оцепили.
Издание отмечает, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, однако пострадавшего доставили в больницу.
Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Министерстве здравоохранения. Он находится без сознания.
Указано, что при первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.
Напомним, в конце февраля прошлого года в Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог.
Он внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительного органа оперативно его потушили.