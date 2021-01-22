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Возле Дома правительства в Минске мужчина совершил самоподжог

Автор: Юлия Струк

Возле Дома правительства в центре Минска мужчина совершил самоподжог. Он получил ожоги более 50% тела.

Об этом пишет TUT.BY.

В сети появилось видео происшествия. Пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего.

Место происшествия на данный момент оцепили.

"Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины", - отметила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Издание отмечает, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, однако пострадавшего доставили в больницу.

Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Министерстве здравоохранения. Он находится без сознания.

Указано, что при первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела. Его отвезли в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, в конце февраля прошлого года в Киеве под Офисом президента Украины мужчина совершил самоподжог.

Он внезапно поджог себя, окружающие его люди, в том числе представители правоохранительного органа оперативно его потушили.

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