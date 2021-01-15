У ВООЗ виступили проти вимоги вакцинації від COVID при міжнародних поїздках

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

"Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомо, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від прибуваючих мандрівників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції запропонував створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації від коронавірусу. Він пояснював, що такий сертифікат спростить пересування європейців між країнами-учасницями ЄС.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації, так само як і громадяни ЄС.

Додамо, що Єврокомісія вважає "гарною ідеєю" створення єдиного сертифіката вакцинації від коронавірусу для Євросоюзу.