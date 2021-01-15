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У ВООЗ виступили проти вимоги вакцинації від COVID при міжнародних поїздках

Автор: РБК-Україна

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо надзвичайної ситуації виступив проти запровадження вимоги обов'язкової вакцинації або наявності імунітету при міжнародних поїздках. Також у ВООЗ закликали країни застосовувати скоординовані заходи щодо забезпечення безпечних поїздок.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

"Враховуючи, що вплив вакцин на скорочення передачі вірусу поки невідомо, а доступність вакцин в цей час занадто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати докази вакцинації від прибуваючих мандрівників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Греції запропонував створити єдиний для ЄС сертифікат вакцинації від коронавірусу. Він пояснював, що такий сертифікат спростить пересування європейців між країнами-учасницями ЄС.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України заявляли, що українці отримуватимуть паспорти вакцинації, так само як і громадяни ЄС.

Додамо, що Єврокомісія вважає "гарною ідеєю" створення єдиного сертифіката вакцинації від коронавірусу для Євросоюзу.

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Новини України ВООЗсертификатывакцинацияКоронавірус