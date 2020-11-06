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ВООЗ закликає готуватися до нової пандемії

Автор: Анастасия Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Про це повідомляє CNN.

У зверненні ВООЗ до світової спільноти йдеться, що необхідно "готуватися до нової пандемії вже зараз".

"Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2", - зазначили в організації.

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Сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я відбудеться 9-14 листопада. На ній планують прийняти резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

Нагадаємо, зараз у світі пандемія коронавірусу. У світі почалася друга хвиля COVID-19. У той же час в Україні другий день поспіль фіксують близько 10 тисяч нових випадків зараження.

Однак, Кабмін України не розглядає зараз запровадження тотального карантину.

Разом з тим, МОЗ спростував введення в Україні "чорної" зони карантину.

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