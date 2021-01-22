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ВООЗ: постачання вакцин через COVAX може початися в лютому

Автор: РБК-Україна

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавірусу COVAX може запуститися вже в лютому. Однак для цього необхідно завершити укладання угоди з фармацевтичною компанією Pfizer.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ в Twitter.

"Сьогодні я радий повідомити, що COVAX підписала угоду з Pfizer / BioNTech на отримання до 40 мільйонів доз вакцини", - заявив Гебрейесус.

При цьому він зазначив, що в першому кварталі 2021 року очікується постачання ще близько 150 млн доз COVID-вакцини AstraZeneca.

"У сукупності ці оголошення означають, що COVAX може почати постачання вакцин у лютому, за умови, що ми зможемо завершити угоду про постачання вакцини Pfizer, а також включити в список використання у надзвичайних ситуаціях вакцини AstraZeneca", - додав директор ВООЗ.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Pfizer зобов'язалася поставити до 40 мільйонів доз своєї вакцини COVID-19 бідним країнам у рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в першому півріччі 2021 року Україна отримає 8 млн доз вакцин через механізм COVAX. Мова йде про вакцини компаній AstraZeneca, Novavax, Pfizer і Moderna.

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