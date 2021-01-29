У ВООЗ занепокоєні через заборону експорту COVID-вакцин з ЄС

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована рішенням Європейського союзу про заборону на експорт вакцин від COVID-19 без спеціального дозволу від країн ЄС. Подібні заходи не йдуть на користь світової охорони здоров'я.

Про це заявила помічник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао під час брифінгу.

"Викликає велику стурбованість ситуація, коли яка-небудь країна або блок приймає рішення про обмеження експорту продукції, яка являє собою глобальне благо", - заявила вона.

За словами Сімао, продукція для боротьби з COVID в цей час надходить з різних точок світу. Так, наприклад, активні складові виробництва вакцин можуть надсилати з Китаю, а виробничі потужності при цьому перебувати на території європейських країн.

Вона зазначила, що завданням світової спільноти є постачання вакцин на справедливій основі, так само як і інших матеріалів для виробництва препаратів.

В іншому випадку більше за інших постраждають від цього країни з найнижчим доходом, зазначила помічниця голови ВООЗ.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з ЄС вакцини від COVID. Захід розрахований до кінця березня.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що отриманих за механізмом COVAX вакцин від коронавірусу буде мало для щеплення необхідної кількості українців. Тому він попросив Єврокомісію допомогти Україні в переговорах з виробниками.