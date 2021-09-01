"Воювати доведеться разом": Лукашенко заявив про спільну з Путіним участь у навчаннях "Захід-2021"

Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях "Захід-2021". Він зазначив, що в Білорусі і Росії "союзна армія".

За словами Лукашенка, Збройні сили двох країн хоч дуже схожі, але "злагодження має бути".

"Ми разом повинні вчитися, тому, що воювати нам доведеться разом ... Ми з Путіним домовилися, що я беру під контроль основну частину навчань. Вона буде в Білорусі. У них на кількох полігонах будуть навчання. Він побуде на своєму полігоні, я - на своєму, забігаючи вперед. І ми подивимося наскільки готові і злагоджені збройні сили Росії і Білорусі ", - заявив Лукашенко.