"Воевать придется вместе": Лукашенко заявил о совместном с Путиным участии в учениях "Запад-2021"

Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в военных учениях "Запад-2021". Он отметил, что в Беларуси и России "союзная армия".

По словам Лукашенко, Вооруженные силы двух стран хоть очень похожи, но "слаживание должно быть".

"Мы вместе должны учится, потому, что воевать нам придется вместе... Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет в Беларуси. У них на нескольких полигонах будут учения. Он побудет на своем полигоне, я - на своем, забегая вперед. И мы посмотрим насколько готовы и слажены вооруженные силы России и Беларуси", - заявил Лукашенко.