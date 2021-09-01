UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Воевать придется вместе": Лукашенко заявил о совместном с Путиным участии в учениях "Запад-2021"

Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным принять участие в военных учениях "Запад-2021". Он отметил, что в Беларуси и России "союзная армия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По словам Лукашенко, Вооруженные силы двух стран хоть очень похожи, но "слаживание должно быть".

"Мы вместе должны учится, потому, что воевать нам придется вместе... Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет в Беларуси. У них на нескольких полигонах будут учения. Он побудет на своем полигоне, я - на своем, забегая вперед. И мы посмотрим насколько готовы и слажены вооруженные силы России и Беларуси", - заявил Лукашенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США заявил, что военные учения "Запад-2021" усиливают напряженность на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинВоенные учения