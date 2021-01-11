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Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм після штурму Капітолію

Автор: Артур Родивилов

Американська влада порушила щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму у зв'язку з заворушеннями в Конгресі Сполучених Штатів. Про це заявив конгресмен-демократ Джейсон Кроу, який обговорив це питання з міністром армії країни Райаном Маккарті.

Відповідну заяву опубліковано в Twitter конгресмена.

За його даними, в ході заворушень було також виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники, що дозволяє припустити, що більше лихо вдалося запобігти, розповів Кроу.

Він висловив стурбованість тим, що в безладах нібито брали участь чинні військові та військовослужбовці в резерві.

За словами Маккарті, в Пентагоні обізнані про можливі загрози, що виходять від потенційних терористів у дні перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена і в цей день, 20 січня. Маккарті запевнив конгресмена, що Міноборони США працює з правоохоронцями для підготовки до забезпечення безпеки.

Нагадаємо, в середу прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Крім того, ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які були знайдені в Капітолії, обіцяють 50 тисяч доларів.

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