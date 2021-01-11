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Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия

Автор: Артур Родивилов

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов. Об этом заявил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил данный вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter конгрессмена.

По его данным, в ходе беспорядков также было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить, рассказал Кроу.

Он выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военные и военнослужащие в резерве.

По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов в дни перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена и в этот день, 20 января. Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

Напомним, в среду сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

Кроме того, ФБР ищет участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.

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