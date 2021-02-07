Угорщина першою в ЄС схвалила використання російської вакцини від коронавірусу

В Угорщині схвалили використання російської вакцини від коронавірусу. "Супутник V" тепер будуть використовувати для вакцинації населення.
Про це повідомляє Origo.hu.
Міністр трудових ресурсів Угорщини Міклош Каслер повідомив, що Національний центр суспільної охорони здоров'я завершив вивчення документів від виробника і прийшов до висновку, що російську вакцину можна використовувати для вакцинації людей.
Тепер в Угорщині для вакцинації схвалені чотири препарату - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і "Супутник V".
Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, яка дозволила застосування російської вакцини. У ряді держав поки йдуть тільки міркування про її використання, а в частині виключають її застосування.
Всього ж в світі російську вакцину вже схвалили понад 20 країн.
У суботу прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.
Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.