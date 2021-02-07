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Угорщина першою в ЄС схвалила використання російської вакцини від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

В Угорщині схвалили використання російської вакцини від коронавірусу. "Супутник V" тепер будуть використовувати для вакцинації населення.

Про це повідомляє Origo.hu.

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Міністр трудових ресурсів Угорщини Міклош Каслер повідомив, що Національний центр суспільної охорони здоров'я завершив вивчення документів від виробника і прийшов до висновку, що російську вакцину можна використовувати для вакцинації людей.

Тепер в Угорщині для вакцинації схвалені чотири препарату - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і "Супутник V".

Угорщина стала першою країною в Євросоюзі, яка дозволила застосування російської вакцини. У ряді держав поки йдуть тільки міркування про її використання, а в частині виключають її застосування.

Всього ж в світі російську вакцину вже схвалили понад 20 країн.

У суботу прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоне заявила, що держава не збирається закуповувати і використовувати російську вакцину від коронавірусу. Уряд вважає її поширення ще однією формою гібридного зброї.

Також повідомлялося, що канцлер Австрії Себастьян Курц готовий щепитися російською вакциною від коронавірусу "Супутник V". У разі якщо її схвалять в Європі.

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Новини України вакцина від коронавірусуУгорщина
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