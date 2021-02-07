UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Венгрия первой в ЕС одобрила использование российской вакцины от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" теперь будут использовать для вакцинации населения.

Об этом сообщает Origo.hu.

Популярные новости
В Кремле готовы жестче действовать против акций в поддержку Навального, - Reuters 04 февраля 2021
Суд над Навальным: на заседание приехали дипломаты из Франции и Британии 05 февраля 2021
Германия может расширить санкции против России из-за приговора Навальному 05 февраля 2021
Венгрия может начать вакцинацию российским COVID-препаратом на следующей неделе 05 февраля 2021
Германия допускает "отключение" "Северного потока-2" при сокращении транзита через Украину 05 февраля 2021
Боррель на встрече с Лавровым призвал освободить Навального 05 февраля 2021
Южная Корея одобрила собственное лекарство от COVID-19 05 февраля 2021
Уровень мирового океана поднимается быстрее, чем ожидалось, - экологи 06 февраля 2021
"Северный поток-2" остановит сама Германия, - Bloomberg 06 февраля 2021
"Еще одно гибридное оружие": Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 06 февраля 2021

Министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей.

Теперь в Венгрии для вакцинации одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение российской вакцины. В ряде государств пока идут только рассуждения о ее использовании, а в части исключают ее применение.

Всего же в мире российскую вакцину уже одобрили более 20 стран.

В субботу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Также сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц готов привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В случае если ее одобрят в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаВенгрия
Читайте также
Афганистан получил вакцину AstraZeneca из Индии. Ее ждет и Украина
Канцлер Австрии готов привиться российской вакциной
Румыния получает первую партию вакцины AstraZeneca. Ее вскоре должны доставить в Украину
Прогноз погоды