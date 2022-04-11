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Велика Британія запровадила санкції проти лідерів сербів Боснії і Герцеговини

Фото: Мілорад Додік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Уряд Сполученого Королівства вирішив ввести низку обмежень проти колишнього та чинного президентів Республіки Сербської в складі Боснії і Герцеговини – Мілорада Додіка та Жельки Цвіяновіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

"Боснійсько-сербські політики Мілорад Додік і Желька Цвіяновіч потрапили під санкції Великої Британії за спроби підірвати легітимність і функціональність держави Боснія і Герцеговина", – йдеться в повідомленні.

Обмеження, зокрема, включають заборону на в'їзд політиків і заморожування активів. Обидва лідери боснійських сербів поплатилися за блокування загальнодержавних установ Боснії та спроби узурпувати повноваження. Наприклад, Додік ініціював вихід Республіки Сербської з провідних державних установ. Натомість Цвіяновіч спробувала передати на рівень Республіки Сербської частину загальнодержавних повноважень.

"Ці двоє політиків свідомо підривають важко завойований мир у Боснії і Герцеговині. Їхня безвідповідальна поведінка, заохочувана Путіним, загрожує стабільності та безпеці Західних Балкан", – заявила очільниця британського МЗС Ліз Трасс.

До слова, Грузія і Молдова отримали від ЄС опитувальники щодо статусу кандидата в члени об'єднання.

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ВеликобританіяБосния и ГерцеговинаСанкції