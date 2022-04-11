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Великобритания ввела санкции против лидеров сербов Боснии и Герцеговины

Фото: Милорад Додик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Правительство Соединенного Королевства решило ввести ряд ограничений против бывшего и действующего президентов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины – Милорада Додика и Жельки Цвиянович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

"Боснийско-сербские политики Милорад Додик и Желька Цвиянович попали под санкции Великобритании за попытки подорвать легитимность и функциональность государства Босния и Герцеговина", – говорится в сообщении.

Ограничения, в частности, включают запрет на въезд политиков и замораживание активов. Оба лидера боснийских сербов поплатились за блокирование общегосударственных учреждений Боснии и попытки узурпировать полномочия. К примеру, Додик инициировал выход Республики Сербской из ведущих государственных учреждений. В свою очередь Цвиянович попыталась передать на уровень Республики Сербской часть общегосударственных полномочий.

"Эти двое политиков сознательно подрывают тяжело завоеванный мир в Боснии и Герцеговине. Их безответственное поведение, поощряемое Путиным, угрожает стабильности и безопасности Западных Балкан", – заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

К слову, Грузия и Молдова получили от ЕС опросники по поводу статуса кандидата в члены объединения.

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ВеликобританияБосния и ГерцеговинаСанкции