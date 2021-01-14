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Скандал через COVID-вакцину Sinovac: Степанов закликав не маніпулювати

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 09:17
Скандал через COVID-вакцину Sinovac: Степанов закликав не маніпулювати Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відповів, чому країна підписала договор про поставку COVID-вакцини саме з китайською компанією Sinovac. Він заявив, що Україна веде переговори з рядом компаній.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, МОЗ почав переговори про поставки вакцин ще з травня місяця.

"Всі без виключення виробники в світі, які виробляють вакцини, які надали звіти, компанії, які зареєстрували вакцини... ми ведемо з ними переговори з травня. Так само як і з COVAХ. Тому це маніпуляції, які намагаються розганятись деякими політдіячами, у яких крім балаканини нічого немає. Їх мета - навести жах і тримати в страху українців", - заявив він.

Нагадаємо, в Бразилії заявили, що ефективність вакцини від коронавірусу Sinovac склала близько 50,4%. Спочатку в Бразилії повідомляли, що препарат ефективний на 78%.

Також ефективність даної вакцини оцінили в Індонезії - вона склала 65%.

Після цього Степанов заявив, що якщо ефективність цієї вакцини буде меншою 70%, компанія-виробник компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю даної вакцини.

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