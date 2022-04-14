"У біполярному світі Путіна немає незалежних держав". Міноборони про погрози РФ Швеції та Фінляндії

Міністерство оборони України відреагувало на різкі висловлювання Росії на адресу Фінляндії та Швеції, які після розв'язування війни розглядають варіант вступу до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter відомства.
Україна стала на бік фінського та шведського урядів. Вони зіткнулися з погрозами РФ на фоні ідеї приєднатися до НАТО в найближчі місяці.
"Держава-вбивця шантажує Фінляндію і Швецію за їхнє бажання приєднатися до НАТО. У біполярному світі російського диктатора немає незалежних держав. Україна платить криваву ціну за свій євроатлантичний вибір. Щодня", – йдеться в повідомленні.
Росія заявила, що в разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО перемістить ядерну зброю до Балтики. Зокрема, йдеться про флот із боєголовками цього типу.
До слова, Литва відреагувала на погрози РФ збільшити ядерний потенціал у Балтійському регіоні.
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