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"В биполярном мире Путина нет независимых государств". Минобороны об угрозах РФ Швеции и Финляндии

Фото: Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО в июне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министерство обороны Украины отреагировало на резкие высказывания России в адрес Финляндии и Швеции, которые после развязывания войны рассматривают вариант вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter ведомства.

Украина приняла сторону финского и шведского правительств. Они столкнулись с угрозами РФ на фоне идеи присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы.

"Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию за их желание присоединиться к НАТО. В биполярном мире российского диктатора нет независимых государств. Украина платит кровавую цену за свой евроатлантический выбор. Каждый день", – говорится в сообщении.

Россия заявила, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО переместит ядерное оружие в Балтику. В частности, речь идет о флоте с боеголовками этого типа.

К слову, Литва отреагировала на угрозы РФ увеличить ядерный потенциал в Балтийском регионе.

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