"В биполярном мире Путина нет независимых государств". Минобороны об угрозах РФ Швеции и Финляндии

Министерство обороны Украины отреагировало на резкие высказывания России в адрес Финляндии и Швеции, которые после развязывания войны рассматривают вариант вступления в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter ведомства.
Украина приняла сторону финского и шведского правительств. Они столкнулись с угрозами РФ на фоне идеи присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы.
"Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию за их желание присоединиться к НАТО. В биполярном мире российского диктатора нет независимых государств. Украина платит кровавую цену за свой евроатлантический выбор. Каждый день", – говорится в сообщении.
Россия заявила, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО переместит ядерное оружие в Балтику. В частности, речь идет о флоте с боеголовками этого типа.
К слову, Литва отреагировала на угрозы РФ увеличить ядерный потенциал в Балтийском регионе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.