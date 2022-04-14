"В биполярном мире Путина нет независимых государств". Минобороны об угрозах РФ Швеции и Финляндии

Министерство обороны Украины отреагировало на резкие высказывания России в адрес Финляндии и Швеции, которые после развязывания войны рассматривают вариант вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter ведомства .

Украина приняла сторону финского и шведского правительств. Они столкнулись с угрозами РФ на фоне идеи присоединиться к НАТО в ближайшие месяцы.

"Государство-убийца шантажирует Финляндию и Швецию за их желание присоединиться к НАТО. В биполярном мире российского диктатора нет независимых государств. Украина платит кровавую цену за свой евроатлантический выбор. Каждый день", – говорится в сообщении.

Россия заявила, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО переместит ядерное оружие в Балтику. В частности, речь идет о флоте с боеголовками этого типа.